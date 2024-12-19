Başkan Erdoğan: "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi:



Göreve geldiğimizden beri ilk etapta zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. 'Yapabiliriz, başarabiliriz' özgüvenini yerleştirmeye çalıştık.

Zor da olsa, ciddi zaman da alsa hamdolsun öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Özgür olmak için özgün olmak mecburiyetindeyiz.

Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır.

Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız.

İnsan nasıl kaderinden kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz.

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti. Erdoğan "Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'nin iki komşusu olarak birlikte hareket etme konusunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir" dedi.