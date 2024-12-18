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Halep'te rejim parasının yerine Türk Lirası dönemi! Yurduna dönenler anlattı: "Poşetle para taşıyorduk..."

27 Kasım günü muhaliflerin kanlı Esad rejimine karşı başlattıkları operasyonla kontrolünü ele geçirdikleri Halep'te hayat adeta yeniden başlıyor. İdlib'den gelenler, Halep'te alışverişlerini artık Türk Lirası ile yapıyor. Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, şu anda Türk Lirası kullanarak alışveriş yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:09 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:39
Halep’te rejim parasının yerine Türk Lirası dönemi! Yurduna dönenler anlattı: Poşetle para taşıyorduk...

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    Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı.

    Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

    REJİM PARASI YERİNE TÜRK LİRASI DÖNEMİ
    Başlatılan operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından Esad ülkeden kaçtı. Suriye'de muhalif grupların kontrolüne geçen Halep'e dönüşler sürüyor. İdlib yaşayanlar Halep'e akın ederken, alışverişte Türk Lirası kullanılmaya başlandı.

    Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

    Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, "Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Şu anda Esad'ın parasının hiçbir değeri kalmadı. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam" diye konuştu.

    Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

    Hasan, "İstanbul'da 10 yıl yaşadım, burada hayat zor ama alışveriş Türk lirası olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

    Esad döneminde parayı poşetle alışverişi poşet ile taşıyarak yaptıklarını belirten Hasan, "Alışverişimizi parayı poşetle taşıyarak yapıyorduk. Ama şu an en ufak parayla ödeme yapabiliyoruz. Elimdeki şu 450 bin Suriye lirası, TL karşılığı 450 TL. Bu paranın (Suriye lirasının) ne kadar güçsüz olduğunu görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

    Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

    Halep'te esnaf Abu Ubeyde ise "Hayat rutin olarak devam etmeye başladı. İnşallah hayat güzel olacak" dedi.

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