Halep'te rejim parasının yerine Türk Lirası dönemi! Yurduna dönenler anlattı: "Poşetle para taşıyorduk..."

Halep'te rejim parasının yerini Türk lirası aldı. (İHA)

Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, "Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Şu anda Esad'ın parasının hiçbir değeri kalmadı. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam" diye konuştu.