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9 ilde FETÖ'ye Kıskaç-31 operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 9 ilde düzenlenen “Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:06 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:14
9 ilde FETÖ’ye Kıskaç-31 operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    GEVŞEMEYE YER YOK

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede "hiçbir gevşemeye" yer olmadığını belirtti.

    Milli iradeye darbe yapmaya yeltenen "bu hain yapıyı" temizleyene kadar mücadelenin süreceğini ifade eden Yerlikaya, "9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

    Operasyonların Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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