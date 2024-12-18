Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde korkunç bir facia yaşanmıştı.
Yaşanan faciada Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybetmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.
İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. (AA)
Olayla İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.
Tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
İliç'teki faciada 9 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.