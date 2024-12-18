İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. (AA)

Olayla İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.



Tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İliç'teki faciada 9 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.