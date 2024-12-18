Artık 70 centi zor bulur! Uçakta olay çıkarmıştı! Tüm hisselerinden oldu: Petlas’tan yeni açıklama

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının business bölümünde olay çıkaran ve "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye sinkaflı ifadeler kullandı. THY'den yapılan açıklamada olay esnasında alkollü olduğu kaydedilen Özcan'ın kara listeye alındığı bildirildi. Olaya ilişkin ilk açıklamasında kamuoyundan özür dileyen Petlas, ikinci açıklamasında "14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir" mesajı ile olaya ilişkin şirket kararını duyurdu.

HİSSELERİNİ DEVRETTİ

AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan'ın açıklamanın tamamı şöyle: "Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortağı Abdülkadir Özcan'ın şahsı değil, Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik San. Tic. A.Ş.'dir. Kendisi hiçbir dönem Petlas ya da diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmamıştır. 16 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Abdülkadir Özcan, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 10 milyonda bir olan hissesini devretmek suretiyle hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de Petlas dahil olmak üzere tüm AKO Grup şirketlerindeki görevlerinden resmi olarak ayrılmış bulunmaktadır. Yüce milletimize ve değerlerimize saygı nedeniyle bu kararı almış bulunmaktayız."