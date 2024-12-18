Arakçı Adele! Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi

Brezilya mahkemesi, Adele'in 'Million Years Ago' adlı şarkısının samba klasiği 'Mulheres' ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle dünya genelinde yayından kaldırılmasına karar verdi. Tartışmalar Türkiye'de Ahmet Kaya iddialarını yeniden gündeme getirdi.



Adele'in 'Million Years Ago' şarkısı, 2015 yılında Türk müzikseverler tarafından Ahmet Kaya'nın 1985 tarihli 'Acılara Tutunmak' şarkısından alıntı yapmakla suçlanmıştı. Osman İşmen, iki şarkı arasındaki melodik benzerliğin tespit edildiğini ve Kaya'nın eseriyle Adele'in şarkısının "birebir örtüştüğünü" ifade etmişti. Brezilya'da Adele, 1995 tarihli "Mulheres" şarkısını kopyalamakla suçlanıyor.