Almanya’da 8 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan’ın cezası belli oldu

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para dağıtım şirketinden yapılan 8.2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi olarak hâkim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan ilk kez olaydan sonra yaşananları anlattı.

TATİL YAPTIK

Gündoğan "Suç sırasında yaklaşık 8 milyon euro saydım. Benim fikrim en büyük kısmı, yani 6 milyonu almaktı. Geri kalan Yiğit Tufan ve arkadaşlarının olacaktı" dedi. Gündoğan "Türkiye'ye indiğimde beni Yiğit ve ailesi karşıladı. Hep birlikte lüks bir tatil yaptık. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da saklandım. Sürekli adres değiştiriyor, evden çıkamıyordum. Ben evden çıkarken Yiğit ve arkadaşları lüks bir hayat sürüyordu. Antalya'da iki lüks villa satın aldık. Fakat daha sonra satıldığını ve paranın Yiğit'e aktarıldığını öğrendim. Bardağı taşıran son damla oldu. Yanlarından ayrılıp İstanbul'a geçtim" dedi. Mahkeme Gündoğan'ı 6 yıl 9 ay hapse çarptırırken, 8.2 milyon euronun da geri ödenmesine karar verdi.