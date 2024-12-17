Külliye'de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: "Suriye'deki istikrarsızlık acilen son bulmalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü (AA)

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması adına Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduklarını vurguladı. Erdoğan, ayrıca Suriye'nin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti."