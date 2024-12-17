Külliye'de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: "Suriye'deki istikrarsızlık acilen son bulmalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması adına Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduklarını vurguladı. Erdoğan, ayrıca Suriye'nin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti."
Öte yandan kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu sözleri kullandı:
Oldukça önemli bir görüşme. Çünkü bölgesel denklem açısından bakmakta fayda var. Netanyahu'nun Kahire'ye doğru yolda olduğunu biliyoruz. Ve Hamas'tan da ateşkes olabilir açıklamaları geliyorken bu kez Ankara'da Erdoğan ve Katar Emirinin bir araya geliyor olmasını bu denklemde görmekte fayda var.
Bu ziyaretin Blinken ziyareti sonrası yapılması da önemli. Çünkü Biden, Trump'ın seçilesinin ardından yaptığı açıklamada Gazzede ateşkes sinyalleri vermiş ve Mısır, Türkiye ve Katar'la "çalışabiliriz" mesajı vermişti. Başkan Erdoğan'da Perşembe günü Mısır'a gidecek. Onun öncesinde Netanyahu'nun Kahire'ye gidecek oılması ve ondan öncesinde de bu kez Katar Emirinin Türkiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapması oldukça önemli.
Suriye'de istikrarsızlık söz konusu. Tüm kesimi ve azınlıkları temsil eden bir hükümetin kurulabilmesi içinde henüz biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Bu süreç zarfında yapılacak olan görüşmelede önemli. İsrail'in Golan Tepeleri'nde Şam'a ilerleyişi söz konusu. Bu ilerleyişe Türkiye ve Katar'dan tepkiler gelmişti.
LEYEN GİTTİ AL SANİ GELDİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Leyen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uluslararası topluma Suriye'de yeniden inşa çağrısı yapan Erdoğan, "Tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı." dedi. Katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın palazlanmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise "Biz de bu çabanızda sizin yanınızda durduk. Bu çerçevede çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum, ilave bir 1 milyar avro 2024 için şu anda tahsis edilmiş durumda" dedi.