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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek! Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'da Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek! Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye’ye geliyor

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edeceğini bildirdi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşmeye dair sosyal medya paylaşımı. (X)İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşmeye dair sosyal medya paylaşımı. (X)

    Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necib Mikati'yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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