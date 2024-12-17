Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek! Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşmeye dair sosyal medya paylaşımı. (X)

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necib Mikati'yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."