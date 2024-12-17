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CHP'li İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nu çamura gömdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından yapılan kazı onarım ve alt yapı çalışması Beyoğlu Hasköy mahallesi sakinlerini mağdur etti. 8 aydı devam eden alt yapı çalışmasından mustarip olan esnaf Bülent Dumanlı, "İstanbul'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:36
CHP’li İBB ve İSKİ’nin altyapı çalışmaları Beyoğlu’nu çamura gömdü

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin Beyoğlu Hasköy Mahallesi'nde yürüttüğü kazı, onarım ve altyapı çalışmaları, bölge sakinleri ve esnafı mağdur etti. 8 aydır devam eden çalışmalar nedeniyle zorluk yaşayan esnaf Bülent Dumanlı, "Burası Beyoğlu'nun tam göbeği. Kimseye böyle bir mağduriyeti yaşatmaya hakkı yok" dedi.

    İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)

    İstanbul'da Haliç'e akan atık suları engellemek amacıyla İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan altyapı çalışmaları, 8 aydır devam eden kazı ve onarım işlemleriyle Hasköy Mahallesi sakinlerini mağdur etti. Bölge halkı ve esnaf, tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintileri yaşadıklarını belirterek, durumdan şikayetçi.

    Mahallede esnaflık yapan Mustafa Can, "Manav olarak çalışıyorum. 8 aydır çalışma var yapılacak yer 500 metre bile değil. Şu anda elektrik yok. Bir gün su yok bir gün elektrik yok. Bir gün doğalgaz yok. Dün çamur içindeydi; yağmur yağıyor. İnsanlar perişan, esnafın hali belli, perişan durumda" ifadelerini kullandı.

    İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)

    "BURADAKİ ESNAF ZATEN KAN AĞLIYOR"

    Mahalle kasabı Bülent Dumanlı ise, "Hasköy Piripaşa Beyoğlu'nda 10 seneden beri esnafım. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Bundan 6-7 ay öncesinde İSKİ Büyükşehir Belediyesiyle beraber büyük bir çalışmaya girdiler. Çalışmayı yaptılar, yeraltını çok güzel kazdılar. Sonrasında bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü bu. Yer altını kazdılar, kapattılar bitti dedik. Buradaki esnaf zaten kan ağlıyor. Adamların yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70'e varan kayıpları var. Zaten birçoğu herhalde 2 veya 3 tane dükkan kapanmış. Onların gücü yoktu. Gelen yetkililer yani Beyoğlu Belediyesi geliyor. Bize biteceğini söylüyor. Onların da elinde birşey yok, birşey yapamıyorlar" açıklamasında bulundu.

    Zaten ben burada gıda satıyorum diyerek isyanını dile getiren Duamnlı, "günde burada 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saate varan elektrik kesintileri oluyor, su kesintileri oluyor. Burada elektrik olmayınca zaten iş yapamıyoruz çamurdan. Elektrik kesintisinden dükkanımızı artık kapatamıyoruz çünkü kepenklerimiz çalışmıyor, otomatik kepenklerimiz. Şunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Burası neticesinde İstanbul'un ücra bir köşesi değil, Haliç Kongre Merkezi'nin arkası, Rahmi Koç Müzesinin yanı. Yani İstanbul'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" dedi

    İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)

    'MÜŞTERİ GELMİYOR'

    Mahalle esnafı Mehmet Emirtaş ise, "Ben burada çalışıyorum. 8 aydır çalışma başladı. Bitmek bilmiyor bir türlü. Biz mağduruz burada. Sadece biz değil herkes mağdur. İşe gidip gelenler perişan. Elektrikler kesiliyor, sular kesiliyor, doğalgaz kesiliyor. Bitmek bilmeyen bir çile çekiyoruz burada. İnsanlar evine giremiyor. Müşterilerimiz gelmiyor yağmurdan ve çamurdan dolayı. Yağmur yağmayıp kuru olduktan sonrada toz topraktan durulmuyor burada. Bitmeyen bir çile çekiyoruz burada" şeklinde konuştu.

    İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)

    'EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEZ OLDUK'

    Mahalle esnaflarından biri, "1.5 ay oldu bir kafe açtık ve 8 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnaf olarak gerçekten bitik haldeyiz. Taşeron firma çalışıyor gördüğüm kadarıyla. İnsanlar vardiyalı çalıştıklarını söylüyorlar ama hep kahvelerde ve kafedeler. Ben bir esnaf olarak artı bir vatandaş olarak bu sıkıntıdan fazlasıyla muzdaribim. Burada gördüğünüz bütün esnaf şu an kan ağlıyor. Durumumuz gerçekten çok kötü. Evimize artık ekmek götüremez olduk. Esnaf olduğumuz halde, dükkan çalıştırdığımız halde gerçekten çok kötüyüz. Biz bu konunun bir an önce üst seviyedeki insanlardan yardımını istiyoruz. Lütfen bir an önce buna bir çare bulsunlar" dedi.

    Elektrik sıkıntısına gelince en son firma geldi, buraları kırıp döktü ve gitti diyen esnaf, "elektriğimiz kesiliyor, doğalgazımız patlatılıyor, su borularımız patlatılıyor. 2-3 gün suyumuz gelmiyor. Biz burada esnafız, dolabımızda pastalarımız ve kurabiyelerimiz var, bayatlıyor ve çöpe atılıyor. Bu, bize büyük bir zarar veriyor. Lütfen bir an önce buna çözüm bulsunlar, gerçekten çok zor durumdayız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise, çalışmanın birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı." ifadelerini kullandı.

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