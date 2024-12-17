CHP’li İBB ve İSKİ’nin altyapı çalışmaları Beyoğlu’nu çamura gömdü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin Beyoğlu Hasköy Mahallesi'nde yürüttüğü kazı, onarım ve altyapı çalışmaları, bölge sakinleri ve esnafı mağdur etti. 8 aydır devam eden çalışmalar nedeniyle zorluk yaşayan esnaf Bülent Dumanlı, "Burası Beyoğlu'nun tam göbeği. Kimseye böyle bir mağduriyeti yaşatmaya hakkı yok" dedi.

İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA) İstanbul'da Haliç'e akan atık suları engellemek amacıyla İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan altyapı çalışmaları, 8 aydır devam eden kazı ve onarım işlemleriyle Hasköy Mahallesi sakinlerini mağdur etti. Bölge halkı ve esnaf, tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintileri yaşadıklarını belirterek, durumdan şikayetçi. Mahallede esnaflık yapan Mustafa Can, "Manav olarak çalışıyorum. 8 aydır çalışma var yapılacak yer 500 metre bile değil. Şu anda elektrik yok. Bir gün su yok bir gün elektrik yok. Bir gün doğalgaz yok. Dün çamur içindeydi; yağmur yağıyor. İnsanlar perişan, esnafın hali belli, perişan durumda" ifadelerini kullandı.