CHP’li İBB ve İSKİ’nin altyapı çalışmaları Beyoğlu’nu çamura gömdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin Beyoğlu Hasköy Mahallesi'nde yürüttüğü kazı, onarım ve altyapı çalışmaları, bölge sakinleri ve esnafı mağdur etti. 8 aydır devam eden çalışmalar nedeniyle zorluk yaşayan esnaf Bülent Dumanlı, "Burası Beyoğlu'nun tam göbeği. Kimseye böyle bir mağduriyeti yaşatmaya hakkı yok" dedi.
İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)
İstanbul'da Haliç'e akan atık suları engellemek amacıyla İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan altyapı çalışmaları, 8 aydır devam eden kazı ve onarım işlemleriyle Hasköy Mahallesi sakinlerini mağdur etti. Bölge halkı ve esnaf, tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintileri yaşadıklarını belirterek, durumdan şikayetçi.
Mahallede esnaflık yapan Mustafa Can, "Manav olarak çalışıyorum. 8 aydır çalışma var yapılacak yer 500 metre bile değil. Şu anda elektrik yok. Bir gün su yok bir gün elektrik yok. Bir gün doğalgaz yok. Dün çamur içindeydi; yağmur yağıyor. İnsanlar perişan, esnafın hali belli, perişan durumda" ifadelerini kullandı.
İBB ve İSKİ'nin altyapı çalışmaları Beyoğlu'nda esnafı mağdur etti (Fotoğraf: DHA)
"BURADAKİ ESNAF ZATEN KAN AĞLIYOR"
Mahalle kasabı Bülent Dumanlı ise, "Hasköy Piripaşa Beyoğlu'nda 10 seneden beri esnafım. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Bundan 6-7 ay öncesinde İSKİ Büyükşehir Belediyesiyle beraber büyük bir çalışmaya girdiler. Çalışmayı yaptılar, yeraltını çok güzel kazdılar. Sonrasında bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü bu. Yer altını kazdılar, kapattılar bitti dedik. Buradaki esnaf zaten kan ağlıyor. Adamların yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70'e varan kayıpları var. Zaten birçoğu herhalde 2 veya 3 tane dükkan kapanmış. Onların gücü yoktu. Gelen yetkililer yani Beyoğlu Belediyesi geliyor. Bize biteceğini söylüyor. Onların da elinde birşey yok, birşey yapamıyorlar" açıklamasında bulundu.
Zaten ben burada gıda satıyorum diyerek isyanını dile getiren Duamnlı, "günde burada 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saate varan elektrik kesintileri oluyor, su kesintileri oluyor. Burada elektrik olmayınca zaten iş yapamıyoruz çamurdan. Elektrik kesintisinden dükkanımızı artık kapatamıyoruz çünkü kepenklerimiz çalışmıyor, otomatik kepenklerimiz. Şunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Burası neticesinde İstanbul'un ücra bir köşesi değil, Haliç Kongre Merkezi'nin arkası, Rahmi Koç Müzesinin yanı. Yani İstanbul'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" dedi