Toplam bin 990 aileye gıda kolisi verildi! AFAD’dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'ye dönüş yapan toplam bin 990 aileye gıda kolisi dağıttı. (X)

BİN 990 AİLEYE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Münbiç merkezinde yaşayan bin 365 aileye, Tel-Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye toplamda bin 990 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.