SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Toplam bin 990 aileye gıda kolisi verildi! AFAD'dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli ailelere destek vermeye devam ediyor. AFAD, Suriye’nin Münbiç ve Tel-Rıfat bölgelerinde yaşayan toplam bin 990 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 21:40 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 21:40
Toplam bin 990 aileye gıda kolisi verildi! AFAD’dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'ye dönüş yapan toplam bin 990 aileye gıda kolisi dağıttı. (X)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'ye dönüş yapan toplam bin 990 aileye gıda kolisi dağıttı. (X)

    BİN 990 AİLEYE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
    AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Münbiç merkezinde yaşayan bin 365 aileye, Tel-Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye toplamda bin 990 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN