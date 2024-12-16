Bakan Güler’den Suriye açıklaması: Önceliğimiz YPG’nin tasfiyesi

Ankara'da medya temsilcileriyle buluşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta Suriye olmak üzere Irak'ta terörle mücadelede son durumdan teğmenler soruşturmasına kadar gündeme ilişkin başlıklarda önemli mesajlar verdi. Suriye'de yeni yönetim talep ederse Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye için öncelikli başlığın terör örgütünün tasfiyesi olduğunun altını çizdi. Bakan Güler'in yanıtları şöyle:



YENİ YÖNETİMLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VAR MI?

Yerel unsurların bu faaliyetlerinin öncesinde veya herhangi bir aşamasında ülkemizin bir dahli olmadı. PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeni yönetime bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız.

"YPG'YE İZİN YOK"

ABD'nin Suriye'de bugüne kadar belli bir tutumu vardı ancak ortam değişti. Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi. Suriye'deki terör örgütünün elebaşı Ferhat Abdi Şahin kendi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biz yeni yönetimle anlaşıyoruz. Suriye'de bulunduğumuz alanlarda yeni Suriye bayrağından başka bayrak dalgalandırılmayacak" mesajı verdi.

PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine vealan açmasına ne Suriye halkının, ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik.



EUROFIGHTER GELİYOR

40 adet F-16 alımı ile ilgili süreç ve teknik görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz.

TEĞMENLER...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Disiplin soruşturmasında hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya neden "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz dedin?" diye soru sorulmadı.