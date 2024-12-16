Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e Esad tepkisi: İyi ki bu ülke onların eline kalmadı

Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Özgür Özel, 'Esad gelsin görüşelim' dedi.

12 saat sonra Esed, Suriye'yi terk etti. Son seçimi Millet İttifakı kazansaydı Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'da ne olurdu?" sorusuna "İyi ki bu ülke onların eline kalmadı. Bunlar belediyelerde hangi sefaleti bizlere yaşatıyorlar biliyorsunuz değil mi? Bir de oraya kalsaydı yanardık" cevabını verdi.

Erdoğan, "Gençlere güvenmeyen nal toplar. LGBT işlerine karşıyız. Afrika'daki krizi 7 saatte çözdük" dedi.