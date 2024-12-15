Iğdır’da provokatif saldırı: AK Parti İl binasına molotof atıldı: 2 kişi yakalandı

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz , yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA)

Daha önce de benzer bir saldırı olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.