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Iğdır’da provokatif saldırı: AK Parti İl binasına molotof atıldı: 2 kişi yakalandı

AK Parti İl Başkanlığı binasına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olay sonrası harekete geçen güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren 3 kişilik gruptan 2’sini yakalayarak gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayın arka planı ve diğer şüphelinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 04:11 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 04:12
Iğdır’da provokatif saldırı: AK Parti İl binasına molotof atıldı: 2 kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

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    AK Parti İl Başkanlığı binasına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştiren 3 kişiden 2'si yakalandı.

    Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA) Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA)

    PARTİ BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

    Olay, Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya attı. Diğer 2 kişi ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

    Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA) Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA)

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Saldırı sonrası parti binasına giden Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, olay yerinde incelemelerde bulundu. Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA) Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA)

    "HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

    Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA) Iğdır’da AK Parti il binasına molotoflu saldırı (İHA)

    "DURMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

    Daha önce de benzer bir saldırı olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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