Roma’nın göbeğinde Göbeklitepe! Bakan açıkladı: "1,2 milyon kişi ziyaret etti"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisini 1,2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından: "Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor" dedi.

1.2 MİLYON ZİYARETÇİ

Ersoy, "Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."