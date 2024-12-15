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Hakan Fidan'dan YPG açıklaması: "Ülkeyi terk etsinler"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Fidan, “Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Hakan Fidan’dan YPG açıklaması: Ülkeyi terk etsinler

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    Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, "Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor" dedi.

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    Deyrizor bölgesinde yaşanan kayıpların ve Rakka'daki halk ayaklanmasının ötesinde YPG'lileri en çok korkutan durum ise Washington tarafından terk edilmek. YPG'nin basın sözcüsü Ferhad Şami, ABD'nin bölgeden çekilmesinden korktuklarını açıkça dile getirdi. Şami, "Açıkçası, aynı senaryodan korkuyoruz, ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

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    SURIYE'NIN kuzeydoğusundaki Kamışlı'da bu hafta başında muhalif gruplarla yaşanan çatışmalar sırasında Menbiç'te öldürülen beş SDG'li terörist dün gömüldü.

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