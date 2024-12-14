Bursa’daki adliye saldırısından acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz."

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." açıklamasında bulundu.