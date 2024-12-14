Bursa’daki adliye saldırısından acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz."
Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." açıklamasında bulundu.
MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, "14 Aralık 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.