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ACI HABER | Kanser ile savaşıyordu! Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kanser tedavisi nedeniyle 5 Kasım'da entübe edilen Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:58
ACI HABER | Kanser ile savaşıyordu! Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

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    Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş hayatını kaybetti.

    Zor günler geçiren Ankaralı Turgut, 5 Kasım'dan itibaren tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. 'Öldü' haberleri sonrası açıklama yapan kızı, ünlü türkücünün hayatta olduğunu ve makineye bağlı olduğunu belirtmişti.

    Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı (X)Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı (X)

    MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU
    Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

    "Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

    Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    ANKARALI TURGUT KİMDİR?

    1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

    Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

    1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

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