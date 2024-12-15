Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş hayatını kaybetti.
Zor günler geçiren Ankaralı Turgut, 5 Kasım'dan itibaren tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. 'Öldü' haberleri sonrası açıklama yapan kızı, ünlü türkücünün hayatta olduğunu ve makineye bağlı olduğunu belirtmişti.
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı (X)
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.
Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.