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MEB 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? Atanan öğretmenler görev başlangıç tarihi ne zaman? MEB takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2024 sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlandı. 23 Kasım'da gerçekleştirilen atamaların ardından öğretmen adayları, görev başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki atanan öğretmenler görev başlangıcı ne zaman?

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 15:24 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 15:27
MEB 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? Atanan öğretmenler görev başlangıç tarihi ne zaman? MEB takvimi...

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik süreç, öğretmen adayları ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama kararnamelerinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından illere iletileceğini paylaştı. İşte sürece ilişkin güncel detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Süreç nasıl ilerleyecek?

    MEB'in 2024 öğretmen atama takvimine göre, 7315 sayılı Kanun kapsamında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından öğretmenler görev başlangıcı yapacaklar. Sürecin hızla ilerlemesi ve atama kararnamelerinin yakın bir tarihte yayımlanması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kararnameler ne zaman yayınlanacak?

    Atama kararnamelerinin yayınlanacağı kesin tarih hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda yeni bir duyuru yaptığında detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu süreçte öğretmen adaylarının ve ilgililerin resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Adaylar, sonuçlarını https://pbs.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

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