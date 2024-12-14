MEB 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? Atanan öğretmenler görev başlangıç tarihi ne zaman? MEB takvimi...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik süreç, öğretmen adayları ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama kararnamelerinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından illere iletileceğini paylaştı. İşte sürece ilişkin güncel detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Süreç nasıl ilerleyecek? MEB'in 2024 öğretmen atama takvimine göre, 7315 sayılı Kanun kapsamında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından öğretmenler görev başlangıcı yapacaklar. Sürecin hızla ilerlemesi ve atama kararnamelerinin yakın bir tarihte yayımlanması bekleniyor.