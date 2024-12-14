Suriye’de kritik aktör Türkiye! Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti! Birçok liderle görüştü

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. (Takvim.com.tr / Arşiv)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu belirten Erdoğan, ülkenin, Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)
Aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüşen Başkan Erdoğan, Aliyev'e, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini söyledi.
MELONİ'YE TERÖR TEMİZLİĞİNİN ŞART OLDUĞU ANLATILDI
Aliyev görüşmesinin sonrasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüşen Erdoğan, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini kaydetti.
Erdoğan, Meloni'ye, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, bu ülkenin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu bildirdi.
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (Takvim.com.tr / Arşiv)
LEYEN ROTAYI ANKARA'YA KIRDI
Akşam saatlerinde de telefon diplomasisini sürdüren Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan, Leyen'e, Türkiye'nin, Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Başkan Erdoğan ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. (Takvim.com.tr / Arşiv)
ALMANYA'YA ÖNCELİKLERDEN BAHSEDİLDİ
Erdoğan, son görüşmesini, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdi. Erdoğan, bu görüşmede, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu ifade etti.