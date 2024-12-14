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Suriye'de kritik aktör Türkiye! Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti! Birçok liderle görüştü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrildi. Esed başkentten kaçtı. Tüm bu gelişmelerin ardında gözler bölgede güçlü bir aktör olan Türkiye'ye çevrildi. Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği de dikkat çekti. Saatler içerisinde birçok görüşme yapan Erdoğan'ın Suriye konusunda verdiği mesajlar oldukça önemliydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:15 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:15
Suriye’de kritik aktör Türkiye! Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti! Birçok liderle görüştü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreç, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla başladı.

    Birçok bölgede kontrolünü kaybeden Baas rejiminin devrik lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye'de, Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir göreve başladı.

    Baas rejiminin devrik lideri Esed ailesiyle başkentten kaçtı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Baas rejiminin devrik lideri Esed ailesiyle başkentten kaçtı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Tüm bu gelişmelerin ardından gözler bölgede güçlü bir aktör olan Türkiye'ye çevrildi.

    Bölgede istikrarın sağlanması için çaba sarf eden Başkan Erdoğan, bu noktada bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    İLK GÖRÜŞME RUTTE VE ALİYEV İLE
    Erdoğan, 10 Aralık'ta ilk görüşmesini NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK
    Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu belirten Erdoğan, ülkenin, Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

    Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüşen Başkan Erdoğan, Aliyev'e, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

    MELONİ'YE TERÖR TEMİZLİĞİNİN ŞART OLDUĞU ANLATILDI
    Aliyev görüşmesinin sonrasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüşen Erdoğan, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini kaydetti.


    Erdoğan, Meloni'ye, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, bu ülkenin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu bildirdi.

    Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (Takvim.com.tr / Arşiv)

    LEYEN ROTAYI ANKARA'YA KIRDI
    Akşam saatlerinde de telefon diplomasisini sürdüren Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan, Leyen'e, Türkiye'nin, Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.

    Başkan Erdoğan ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    ALMANYA'YA ÖNCELİKLERDEN BAHSEDİLDİ
    Erdoğan, son görüşmesini, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdi. Erdoğan, bu görüşmede, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

    Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. (Takvim.com.tr / Arşiv)


    Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu ifade etti.

    Başkan Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken. (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    BLINKEN'I KABUL ETTİ
    Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı 12 Aralık'ta Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan, kabulde, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, başta PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını vurguladı.


    Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu hatırlattı.


    Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

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