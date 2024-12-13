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Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken'ı kabul ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi başladı. Görüşmede ana gündemin Suriye olması bekleniyor. Blinken dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Esenboğa Havalimanı'nda görüşmüştü.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:09 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:29
Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken’ı kabul ediyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi başladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken görüşmesi başladı

ANA GÜNDEM SURİYE

Görüşmede ana gündemin Suriye olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. (AA)

BLINKEN DÜN BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Blinken dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Esenboğa Havalimanı'nda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. (AA)ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. (AA)

Başkan Erdoğan, Blinken ile yaptığı görüşmede Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

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