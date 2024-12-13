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Pınar Aydınlar kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nereli?

"Pınar Aydınlar kimdir?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Peki, Pınar Aydınlar kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nerede doğdu? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:45 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:50
Pınar Aydınlar kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nereli?

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Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Peki, Pınar Aydınlar kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nerede doğdu? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Pınar Aydınlar kimdir?

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçidir.

12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul da doğan Aydınlar, aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Pınar Aydınlar bir konseri sırasında söylediği sözler nedeniyle 2011 yılında 10 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı. 2002 yılında Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ ile evlenip, 2011 yılında boşanmışlardı.

AA'nın haberine göre; Başsavcılık, Aydınlar ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" iddiasından resen soruşturma başlattı.

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