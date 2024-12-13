Pınar Aydınlar kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nereli?

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Peki, Pınar Aydınlar kimdir , kaç yaşında? Sanatçı Pınar Aydınlar nerede doğdu? İşte merak edilenler...

12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul da doğan Aydınlar, aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

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2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı.