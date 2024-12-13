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Resen soruşturma ne demek? Resen soruşturma açılırsa ne olur?

Yargılama süreçlerinde dönem dönem kişi ya da olaylar için resen soruşturma açılması mümkün olabiliyor. Peki, resen soruşturma tam anlamıyla nedir? Resen soruşturma açılırsa ne olur?

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:02
Resen soruşturma ne demek? Resen soruşturma açılırsa ne olur?

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    Yargılama aşamalarında kişi ya da olaylar için resen soruşturma açılabilmektedir. Peki, resen soruşturma ne anlama geliyor? Resen soruşturma açılırsa ne olur? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RESEN NE DEMEK?

    Resen kelime anlamı olarak kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak ifade edilir. Hukuki bir tabir olan resen soruşturma ise kendiliğinden yapılan araştırma olarak tanımlanabilir. Yani bir şikayet söz konusu olmasa da kendiliğinden başlatılan inceleme, araştırma, soruşturma anlamını taşır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Örneğin bazı davalarda mağdurun şikayetine ihtiyaç duyulur, ancak olayda kamu yararı varsa savcı şikayete gerek duymadan resen soruşturma başlatabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kısacası şikayet olmadan başlatılan kamu yararı soruşturması resen soruşturma olarak adlandırılabilir.

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