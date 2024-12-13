Resen soruşturma ne demek? Resen soruşturma açılırsa ne olur?

Yargılama aşamalarında kişi ya da olaylar için resen soruşturma açılabilmektedir. Peki, resen soruşturma ne anlama geliyor? Resen soruşturma açılırsa ne olur? İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

RESEN NE DEMEK?

Resen kelime anlamı olarak kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak ifade edilir. Hukuki bir tabir olan resen soruşturma ise kendiliğinden yapılan araştırma olarak tanımlanabilir. Yani bir şikayet söz konusu olmasa da kendiliğinden başlatılan inceleme, araştırma, soruşturma anlamını taşır.