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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman kaçtı jandarma yakaladı! Yaban keçisi avına ceza kesildi

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman koruma altında bulunan yaban keçisini avlarken yakalandı. Ünal Karaman ve 3 kişiye 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak toplamda 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:36 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:36
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman kaçtı jandarma yakaladı! Yaban keçisi avına ceza kesildi

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    Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisini avladığı tespit edilen, aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da olduğu 4 kişiye toplamda 700 bin TL ceza kesildi.

    Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.

    Kaçak avcılar kameraya yakalandı (İHA)Kaçak avcılar kameraya yakalandı (İHA)

    Yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

    Koruma altındaki yaban keçisi vuruldu (Fotoğraf: DHA)Koruma altındaki yaban keçisi vuruldu (Fotoğraf: DHA)

    Durumdan haberdar olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yaban keçisi ölü olarak bölgeden alındı.

    İYİ Partili Ünal Karaman (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İYİ Partili Ünal Karaman (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    İP'Lİ ÜNAL KARAMAN KAÇTI JANDARMA YAKALADI
    Aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı.

    Karaman ve yasak avcılar tekneyle kaçmaya çalıştı (Fotoğraf: DHA)Karaman ve yasak avcılar tekneyle kaçmaya çalıştı (Fotoğraf: DHA)

    Ekipler, Jandarma Bot Amirliği'nin yardımıyla tekneyi takibe aldı. Elazığ kıyısına geçildiği için ekipler, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na, ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı.

    Jandarma avcıları yakaladıJandarma avcıları yakaladı

    650 BİN TL CEZA YAZILDI
    Aramada Milletvekili Karaman'ın ruhsatlı yivli av tüfeği tekne içerisinde bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan idari işlem yapılarak toplamda 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

    Köylülerin yaralı bir yaban keçisinin kaçtığını bildirmesi üzerine, hayvanın bulunması için de çalışma başlatıldı. Yaban keçisinin ölü ya da yaralı bulunması halinde yazılan cezanın iki katına çıkacağı öğrenildi.

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