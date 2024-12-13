İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman kaçtı jandarma yakaladı! Yaban keçisi avına ceza kesildi

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisini avladığı tespit edilen, aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da olduğu 4 kişiye toplamda 700 bin TL ceza kesildi.

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.