Ege Denizi'nde saat 11.34'te bir deprem meydana geldi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI
AFAD depremin 4.8 büyüklüğünde ve yerin 15.73 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD SON DEPREMLER
2024-12-13 11:34:06 40.16528 23.92278 15.73 MW 4.8 Ege Denizi
2024-12-13 11:25:59 38.4 27.32417 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2024-12-13 11:19:32 39.99389 31.89889 7.11 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-12-13 11:12:15 40.00361 24.20472 8.51 ML 3.7 Ege Denizi
2024-12-13 11:07:01 40.20639 23.87306 16.74 ML 3.2 Ege Denizi
2024-12-13 11:04:09 39.8675 40.23389 6.98 ML 3.4 Tercan (Erzincan)
2024-12-13 10:35:22 41.78861 27.37361 7.71 ML 1.4 Merkez (Kırklareli)
2024-12-13 10:28:25 38.52528 28.25444 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)