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Ege Denizi'nde deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Ege Denizi'nde saat 11.34'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 4.8 büyüklüğünde ve yerin 15.73 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 12:10
Ege Denizi’nde deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

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    Ege Denizi'nde saat 11.34'te bir deprem meydana geldi.

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem!

    AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

    AFAD depremin 4.8 büyüklüğünde ve yerin 15.73 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

    Depremin haritadaki konumu (AFAD sitesi)Depremin haritadaki konumu (AFAD sitesi)

    AFAD SON DEPREMLER

    2024-12-13 11:34:06 40.16528 23.92278 15.73 MW 4.8 Ege Denizi
    2024-12-13 11:25:59 38.4 27.32417 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
    2024-12-13 11:19:32 39.99389 31.89889 7.11 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
    2024-12-13 11:12:15 40.00361 24.20472 8.51 ML 3.7 Ege Denizi
    2024-12-13 11:07:01 40.20639 23.87306 16.74 ML 3.2 Ege Denizi
    2024-12-13 11:04:09 39.8675 40.23389 6.98 ML 3.4 Tercan (Erzincan)
    2024-12-13 10:35:22 41.78861 27.37361 7.71 ML 1.4 Merkez (Kırklareli)
    2024-12-13 10:28:25 38.52528 28.25444 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)

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