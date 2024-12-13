Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Festivalde 4 kategoride 19 filme ödül verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL
Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca", "Belgesel" , "Animasyon" ve "Yapay Zeka" kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü.
IX. Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar'ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, "Yapay Zeka" kategorisinde birincilik ödülünü "White Dove" filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı.
Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban alırken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father's Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.
Özel ödüller geceye damga vurdu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
ÖZEL ÖDÜLLER GECEYE DAMGA VURDU
"Özel Ödüller" kategorisinde ise "Jüri Özel Ödülü" Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Squashed" ile Mert Erez yönetmenliğindeki "The Contact" adlı filmlere verildi.
2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü" ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan'ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.
(ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ)
Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika
Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud
Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya
Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya
Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin
Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye
Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya
Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık
Animasyon Birincisi: "My Father's Car", Cerine Raouraoua - Fransa
Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek
Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye
Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye
Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye
Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye
Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye
Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye
Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye
Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye
"The Contact", Mert Erez - Türkiye