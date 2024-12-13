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Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:58 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 12:07
Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

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    Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zeka kategorilerinde olmak üzere 103 ülkeden toplam 1555 başvuru yapıldı. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

    DEV JÜRİ KADROSU İLE ULUSLARARASI BİR FESTİVAL
    Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında Oyuncu Oktay Kaynarca, Film Eleştirmeni Mehmet Açar, Oyuncu Didem Uğurlu, Oyuncu Eylül Tumbar yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu ise genç oyuncu Gökhan Mumcu oldu.

    Oyuncu Eylül Tumbar (solda) törende ödül takdim etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Oyuncu Eylül Tumbar (solda) törende ödül takdim etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)



    GENÇ SİNEMACILARIN "BULUŞMA NOKTASI"
    Festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Bu festivalin en temel özelliği sadece öğrencilerin katılabiliyor olması ve amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek ve teşvik için keşfedilmelerini sağlamaktır. Altın Baklava Film Akademisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin araştırma, eğitim ve lisans programlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem vermektedir. Özellikle öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmelerine ve bu alanda ortaya çıkan kabiliyetlerini kullanmalarına destek verdiği atölye çalışmalarından creative eserlerinin jüri incelemesi ile ödüllendirildiği öğrenci filim akademisidir. Siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sizlere desteğini sürdürecek; sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte çalışmalarınıza profesyonelleşme yolunda eşlik etmek için buraya gelen tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, oyuncularımıza ve yönetmenlerimize üniversite yönetimi ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

    HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    GENÇLERİMİZİ REKABETİN YOĞUN OLDUĞU SİNEMA SEKTÖRÜNE HAZIRLAMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ
    Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise genç sinemacılara özel olarak seslenerek; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gençlerimize en iyi eğitimi sunmanın yanı sıra onları rekabetin yoğun olduğu sinema sektörüne hazırlamayı hedeflemekteyiz. Film akademisi niteliği taşıyan Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin, sinema endüstrisinin dinamik geleceğine katkı sağlayacak çeşitli atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ile uluslararası platformda daha da tanınır hale geleceğine inanmaktayım" dedi.

    Festivalde 4 kategoride 19 filme ödül verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Festivalde 4 kategoride 19 filme ödül verildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)


    4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL
    Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca", "Belgesel" , "Animasyon" ve "Yapay Zeka" kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü.
    IX. Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar'ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, "Yapay Zeka" kategorisinde birincilik ödülünü "White Dove" filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı.

    Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban alırken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father's Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.

    Özel ödüller geceye damga vurdu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Özel ödüller geceye damga vurdu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)


    ÖZEL ÖDÜLLER GECEYE DAMGA VURDU
    "Özel Ödüller" kategorisinde ise "Jüri Özel Ödülü" Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Squashed" ile Mert Erez yönetmenliğindeki "The Contact" adlı filmlere verildi.

    2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü" ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan'ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.

    (ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ)
    Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika
    Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud
    Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya
    Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya
    Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin
    Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye
    Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya
    Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık
    Animasyon Birincisi: "My Father's Car", Cerine Raouraoua - Fransa
    Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek
    Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye
    Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye
    Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye
    Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye
    Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye
    Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye
    Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye
    Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye
    "The Contact", Mert Erez - Türkiye

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