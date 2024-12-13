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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret! Hastalara moral verdi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 20:12
Başkan Erdoğan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ziyaret! Hastalara moral verdi

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)

    Başkan Erdoğan'dan Şehir Hastanesi'ne moral ziyareti!

    Hastalarla sohbet eden Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)

    Ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (Takvim.com.tr)

    HASTALARA MORAL VERDİ
    Ziyaretin ardından doktorlar, hasta yakınları ve hastalarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan, moral verdi.

    Başkan Erdoğandan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

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