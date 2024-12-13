Başkan Erdoğan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ziyaret! Hastalara moral verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi.