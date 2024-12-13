Başkan Erdoğan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ziyaret! Hastalara moral verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi.
Hastalarla sohbet eden Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya geldi.
HASTALARA MORAL VERDİ
Ziyaretin ardından doktorlar, hasta yakınları ve hastalarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan, moral verdi.