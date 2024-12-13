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AP Türkiye Raportörü Amor'dan terörün DEM'ine kayyum ve Suriye ziyareti

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından bölgede yeni bir dönem başlarken, PKK/YPG gibi terör örgütlerinin iyice sıkıştığı bu süreçte Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir heyet terörün DEM Parti'sini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:55
AP Türkiye Raportörü Amor’dan terörün DEM’ine kayyum ve Suriye ziyareti

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    Türkiye, iç huzurunu koruma ve "terörsüz bir gelecek" hedefi doğrultusunda hem içeride hem de dışarıda adımlarını kararlılıkla atmaya devam ediyor. Bu süreçte, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bazı belediyelere kayyum atanması, hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle arasına mesafe koyamayan klikleri rahatsız etti.

    Muhalefet partilerinden CHP, kayyum uygulamalarını eleştirirken, Batılı ülkelerin temsilcileri ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak nitelenen DEM Parti ile temaslarını artırdı. Geçtiğimiz ay Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyetin DEM Parti'yi ziyareti dikkat çekmişti.

    Son olarak, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Görüşmede, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk de hazır bulundu. Amor'un ziyareti sırasında, görevden uzaklaştırılan ve PKK ile bağlantıları tescillenen eski belediye başkanlarıyla temas kurduğu ortaya çıktı.

    Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (Fotoğraf: AA)Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (Fotoğraf: AA)

    SURİYE KONUSU MASAYA GELDİ

    Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte bölgede yeni bir döneme girilirken, Avrupa Birliği'nden gerçekleştirilen üst düzey ziyaret, Suriye'deki dengelerin değiştiği ve terör örgütlerinin manevra alanlarının daraldığı bir döneme denk gelmesiyle dikkatlerden kaçmadı. Zira toplantıda sıra Suriye'deki iç savaşta gelinen aşamadaki olası riskler ve Türkiye'ye yansımaları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

    Yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken yaklaşık bir saat sürdüğü ifade edildi.

    Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (Fotoğraf: AA)Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYOR

    Toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye karşıtlığı ile bilinirken daha öncede 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi nedeniyle Türkiye'ye tepki göstermişti. Zaman zaman Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Amor, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir demeçte "Türkiye'de demokrasinin gerilemesinden AK Parti ve Erdoğan sorumludur. 20 yıldan fazladır iktidardalar ve bugün Türkiye'de demokrasiyi göremiyoruz" diyerek algı operasyonu çekmişti.

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