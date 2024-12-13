Tişrin Barajı nerede? Tişrin Barajı neden önemli? Haritadaki konumu, stratejik değeri...

Tişrin Barajı , Suriye 'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde konumlanıyor. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alan baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup, su temini, enerji üretimi ve sulama amacıyla kullanılmaktadır.

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Tişrin aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede yer aldığı için bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından da stratejik önem taşır.