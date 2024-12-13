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Tişrin Barajı nerede? Tişrin Barajı neden önemli? Haritadaki konumu, stratejik değeri...

Tişrin ya da Teşrin Barajı, Suriye topraklarında yer alıyor ve önemli bir konuma sahip. Halep şehrinin su temini sağlayan ve enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan Tişrin Barajı, stratejik açıdan önem arz ediyor Peki, Tişrin Barajı harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, Teşrin Barajı hakkındaki önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:16
Tişrin Barajı nerede? Tişrin Barajı neden önemli? Haritadaki konumu, stratejik değeri...

İÇİNDEKİLER

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    Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde konumlanıyor. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alan baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup, su temini, enerji üretimi ve sulama amacıyla kullanılmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TİŞRİN BARAJI NEDEN ÖNEMLİ?

    Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biridir. Baraj bölgedeki su kaynaklarının kontrol edilmesini sağlar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tişrin aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede yer aldığı için bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından da stratejik önem taşır.

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