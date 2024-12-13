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Ankara'da Suriye zirvesi! Erdoğan Blinken ile görüştü: "Suriye’de önleyici tedbirler alacağız"

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı. Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin milli güvenliği için PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı önleyici tedbirler alınmaya devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Ankara’da Suriye zirvesi! Erdoğan Blinken ile görüştü: Suriye’de önleyici tedbirler alacağız

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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul etti. Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının Suriye'de durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini belirten Erdoğan, "Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD/YPG ile DEAŞ gibi terörist yapılanmalara karşı Türkiye, kendi milli güvenliği için tedbirler alacak" dedi.

BARIŞIN MİMARI

Başkan Erdoğan, toprak bütünlüğü ve ticaret konularında savaşın eşine gelen Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed'i Ankara'da buluşturdu. Krizi çözdü. Dünya medyası bu tarihi buluşmayı şöyle duyurdu: Erdoğan, dünya barışına büyük katkı verdi.

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