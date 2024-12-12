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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:42 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı!

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Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)

Etkinlikte, Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan, Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan eserleri geniş kapsamlı sahne gösterisi formunda icra etti.

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)

Etkinliği, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy de izledi.

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)

Öte yandan, Başkan Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayak üstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA)

Programın sonunda Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (x)Emine Erdoğan'ın paylaşımı (x)

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik. Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.

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