Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı!

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. (AA) Öte yandan, Başkan Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayak üstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (x)

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik. Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.