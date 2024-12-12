Bakan Kurum müjdeyi verdi: "2025 yılında evine girmeyen depremzede kalmayacak!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)

Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kaydetti:

"Bir; şu an itibariyle hak sahibi vatandaşlar için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'nün inşası başlamıştır. İki; bu yıl sonu itibariyle yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Ve üç; siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kal-ma-ya-cak. 2025 yılı sonunda 11 ilimizde 453 bin yeni yuvamızı tamamlayacağız."