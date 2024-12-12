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Bakan Kurum müjdeyi verdi: "2025 yılında evine girmeyen depremzede kalmayacak!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Kurum afetzedeler için müjdeli haberi açıkladı. Kurum, depremden etkilenen 11 ilin tamamında 2025 yılının sonuna kadar evine girmeyen hiçbir depremzedenin kalmayacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:48 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 01:48
Bakan Kurum müjdeyi verdi: 2025 yılında evine girmeyen depremzede kalmayacak!

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TBMM' Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında deprem bölgesine yönelik çalışmaları "asrın inşası" olarak nitelendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)

Bölgede 182 bin işçinin şantiyelerde canla başta çalıştığını vurgulayan Kurum, 155 bininci konutun anahtar tesliminin gerçekleştiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarına ilişkin değerlendirmelerine dikkat çeken Bakan Kurum, "doğrusunu tane tane anlatayım" diyerek deprem konutlarına ilişkin gerçekleri sıraladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)

Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kaydetti:

"Bir; şu an itibariyle hak sahibi vatandaşlar için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'nün inşası başlamıştır. İki; bu yıl sonu itibariyle yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Ve üç; siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kal-ma-ya-cak. 2025 yılı sonunda 11 ilimizde 453 bin yeni yuvamızı tamamlayacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)

KURUM'DAN CHP'YE DAVET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve depremi yaşayan diğer illerdeki çalışmalara ilişkin eleştirilere fotoğraflarla tek tek yanıt verdi. Kurum bu bölgelerdeki konutlar, ticaret alanları, cami ve sosyal donatıları detaylı anlatarak CHP'lileri açılışlara davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM Genel Kurulu'nda konuştu (AA)

"GÖRMEZDEN GELİNECEK MESELE DEĞİL"

Bakan Kurum ABD'den Afrika ülkelerine kadar görüştüğü tüm muhataplarının Türkiye'nin konut atılımını gıpta ile izlediklerini "bu kadar konut üretimini kimse yapamaz. Dünyanın hiçbir ülkesi bu kabiliyeti gösteremez" dediklerini anlattı.

İstanbul'da 193 bin konutun dönüşüm sürecini yürüttüklerini anlatan Kurum, "İstanbul'un her yerinde varız. İstanbul'un deprem tehdidiyle mücadele görmezden gelinecek mesele değil. İstanbul'u kurtarma amacımızda taviz vermeyeceğiz" dedi.

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