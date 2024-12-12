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"Yal"ınızca yoğurt sattı! ABD’nin yoğurt milyarderi Beykoz’daki o yalıyı aldı

Hamdi Ulukaya, ABD’de süzme yoğurt sattı. İstanbul Boğazı’ndan Feyyaz Tokar Yalısı’nı 45 milyon dolara (1 milyar 569 bin TL) satın aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Yalınızca yoğurt sattı! ABD’nin yoğurt milyarderi Beykoz’daki o yalıyı aldı

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İstanbul Boğazı'ndaki simge yalılardan birisi olan Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya satın aldı. 2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Ulukaya'nın, Feyyaz Tokar Yalısı için 45 milyon dolar (1 milyar 569 milyon 164 bin TL) ödeyeceği ortaya çıktı. Yalı, 2012'de ABD'de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı. Okumuş, restorasyon yapıktan sonra yalıda kendisi oturmuştu.

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