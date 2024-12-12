SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'nin sınır uçları genişleyecek! Karada ve havada trafik artacak

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Komşu ülkede yaşanan bu son gelişmelerin sınır kapılarının açılması ve hava taşımacılığında yeni rotaların eklenmesiyle hem karada hem de havada trafiği hızlandırması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 08:53
Türkiye’nin sınır uçları genişleyecek! Karada ve havada trafik artacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Bu gelişme, bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye için lojistik ve ticaret açısından yeni fırsatların kapısını araladı.

Yeni sınır hatlarının açılması, ticaret kapılarının yeniden düzenlenmesi ve hava taşımacılığında yeni rotaların eklenmesiyle Türkiye'nin Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine olan erişimi daha da genişleyecek.

HAVA TAŞIMACILIĞI BÜYÜK ROL OYNAYACAK
Öte yandan bölgenin yeniden inşasında hava taşımacılığı büyük rol oynayacak. Rotaların kısalmasıyla yeni hatlar gündeme gelecek. 10 yıldan fazladır kapalı olan Suriye hava sahası ve sınır kapılarının ticarete açılmasının Türkiye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. (AA)Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. (AA)

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam ve Halep havaalanlarının, Türkiye'nin lojistik ağlarına yeni uçuş rotaları olarak entegre edilebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Gaziantep ve Adana havaalanlarından Şam ve Halep'e düzenlenecek uçuşların hem yolcu hem de kargo taşımacılığında büyük bir hacim yaratabileceğini vurguluyor.

BÜYÜK FIRSATLAR SUNULABİLİR
İsminin açıklanmasını istemeyen Türk Hava Yolları eski yöneticisi, "Suriye hava sahasının yeniden açılması, Avrupa-Asya arasında kısa mesafe uçuşları için büyük fırsatlar sunabilir. Türkiye, transit uçuşlar için ideal bir konuma sahip. Ayrıca Şam ve Halep'in Türkiye'nin kargo uçuş ağına eklenmesi, dış ticaret hacmini de artırabilir" ifadelerini kullandı. Havacılık uzmanları ise "Suriye hava sahasının açılmasıyla birlikte THY'nin uçuş mesafeleri kısalması yakıt tasarrufu ve zaman avantajı anlamına geliyor. Ayrıca Şam ve Halep gibi önemli noktalara doğrudan uçuşlar başlatılarak bölgesel taşımacılık hızlanabilir" dedi.

Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı. (AA)Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı. (AA)

YENİ TİCARET KAPILARI
Suriye hava sahasının açılması ve İstanbul üzerinden yapılan uçuşların daha ekonomik ve hızlı hale gelmesinin THY'nin rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Suriye'nin yeniden inşa sürecine girmesiyle, kara yolu taşımacılığında yeni sınır kapılarının açılmasını gündeme getirdi. Uzmanlara göre, özellikle Hatay-Cilvegözü ve Şanlıurfa-Akçakale sınır kapıları, ticaretin ana geçiş noktaları haline gelebilir.

Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı. (AA)Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı. (AA)

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Lojistik sektörü temsilcileri, bu kapıların Türkiye'den Suriye üzerinden Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan'a olan ticaret rotalarını kısaltacağını belirtiyor. Gaziantepli lojistik firması sahibi Ahmet Karataş, "Suriye'deki yeni düzen, Türkiye'nin lojistik üs konumunu güçlendirebilir. Yeniden inşa projelerinde Türk firmalarının rol alması ve transit taşımacılığın hızlanması bekleniyor. Bu süreçte Suriye'yi bir koridor olarak kullanarak Körfez ülkelerine erişimimizi daha kısa sürede sağlayabiliriz" dedi.

HATAY'IN ÖNEMİ ARTACAK
Suriye'deki yeni dönem, Türkiye için hem lojistik hem de ticaret açısından büyük fırsatlar barındırıyor. Yeni sınır kapıları, havaalanları ve ticaret rotaları sayesinde Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika ile entegrasyonu daha da güçlenecek. Bu süreçte, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik temasların da etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle Hatay ve Mersin stratejik önemi daha da artacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de siyonist işgal: Pentagon’dan İsrail ordusuna destek! Askeri alanlar hedef alınıyor
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
Binance
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
Narin Güran’ın ağabeyi Baran’dan gece saatlerinde peş peşe paylaşım! Çarpıcı iddia ’Prenses’ nerede?
Halkbank
Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...
Güney Kore’de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Beşar’ın babası Hafız Esad’ın mezarı yakıldı
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç istifa sesleri! Aziz Yıldırım’a büyük destek
Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
SON DAKİKA