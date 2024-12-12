HAVA TAŞIMACILIĞI BÜYÜK ROL OYNAYACAK Öte yandan bölgenin yeniden inşasında hava taşımacılığı büyük rol oynayacak. Rotaların kısalmasıyla yeni hatlar gündeme gelecek. 10 yıldan fazladır kapalı olan Suriye hava sahası ve sınır kapılarının ticarete açılmasının Türkiye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Yeni sınır hatlarının açılması, ticaret kapılarının yeniden düzenlenmesi ve hava taşımacılığında yeni rotaların eklenmesiyle Türkiye'nin Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine olan erişimi daha da genişleyecek.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. (AA)

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam ve Halep havaalanlarının, Türkiye'nin lojistik ağlarına yeni uçuş rotaları olarak entegre edilebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Gaziantep ve Adana havaalanlarından Şam ve Halep'e düzenlenecek uçuşların hem yolcu hem de kargo taşımacılığında büyük bir hacim yaratabileceğini vurguluyor.

BÜYÜK FIRSATLAR SUNULABİLİR

İsminin açıklanmasını istemeyen Türk Hava Yolları eski yöneticisi, "Suriye hava sahasının yeniden açılması, Avrupa-Asya arasında kısa mesafe uçuşları için büyük fırsatlar sunabilir. Türkiye, transit uçuşlar için ideal bir konuma sahip. Ayrıca Şam ve Halep'in Türkiye'nin kargo uçuş ağına eklenmesi, dış ticaret hacmini de artırabilir" ifadelerini kullandı. Havacılık uzmanları ise "Suriye hava sahasının açılmasıyla birlikte THY'nin uçuş mesafeleri kısalması yakıt tasarrufu ve zaman avantajı anlamına geliyor. Ayrıca Şam ve Halep gibi önemli noktalara doğrudan uçuşlar başlatılarak bölgesel taşımacılık hızlanabilir" dedi.