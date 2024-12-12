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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-2' operasyonunda 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2’si yabancı uyruklu toplam 8 kişi tutuklandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 08:25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-2' operasyonunda 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2'si yabancı uyruklu toplam 8 kişi tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul'da Zehir Tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda;
⛔️ 95,5 kg metamfetamin,
⛔️ 74 kg kokain ve
⛔️ 1 milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️

⚠️Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı TUTUKLANDI❗️

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz❗️

🚩İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda toplam;
◾️169,5 Kg Uyuşturucu Madde ile
◾️1 Milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi❗

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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