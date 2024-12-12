Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güngören'de boşaltılan bina yıkım sırasında çöktü. (AA)

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?

4 bloktan oluşan 5 katlı olduğu öğrenilen binanın etrafının bariyerle çevrili olduğu açıklandı.



Olay yerinden ilk bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bina yıkılmadan önce doğal gaz, elektrik her şey kapatılmış. İlk edindiğimiz bilgilere göre; yaralı veya ölü yok." dedi.