İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binanın kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.
ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?
4 bloktan oluşan 5 katlı olduğu öğrenilen binanın etrafının bariyerle çevrili olduğu açıklandı.
Olay yerinden ilk bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bina yıkılmadan önce doğal gaz, elektrik her şey kapatılmış. İlk edindiğimiz bilgilere göre; yaralı veya ölü yok." dedi.