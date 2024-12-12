SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul Güngören'de bina çöktü! Ekipler sevk edildi! Enkaz altında kalan var mı?

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina bir anda çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bina yıkılmadan önce doğal gaz, elektrik her şey kapatılmış. İlk edindiğimiz bilgilere göre; yaralı veya ölü yok." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:05
İstanbul Güngören’de bina çöktü! Ekipler sevk edildi! Enkaz altında kalan var mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güngören'de boşaltılan bina yıkım sırasında çöktü. (AA)Güngören'de boşaltılan bina yıkım sırasında çöktü. (AA)

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.

İstanbul Güngören'de bina çöktü

ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?
4 bloktan oluşan 5 katlı olduğu öğrenilen binanın etrafının bariyerle çevrili olduğu açıklandı.

Olay yerinden ilk bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bina yıkılmadan önce doğal gaz, elektrik her şey kapatılmış. İlk edindiğimiz bilgilere göre; yaralı veya ölü yok." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA