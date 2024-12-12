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Kanundan kaçılmaz! Hacı Sabancı'nın babalık davasında flaş gelişme

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’ya açılan babalık davasında F.D., oğlu ile geldiği Adli Tıp’ta DNA için kan verdi. Sabancı, ortalıkta görünmedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Kanundan kaçılmaz! Hacı Sabancı’nın babalık davasında flaş gelişme

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Sosyal medyada 2010 yılında Hacı Sabancı'yla tanıştığını ve görüşmelerinin devamında Uzay isimli bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini iddia eden F.D. bir süre önce babalık davası açtı. Sabancı, iddiayı yalandı. Bunun üzerine genç kadının avukatı "Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz" diyerek iddiayı tekrarladı. Sabancı'nın avukatı ise "Müvekkilinin vücut bütünlüğünün bozulacağını" belirterek DNA testine karşı çıktıklarını anlattı. Ancak mahkeme, tarafların DNA incelemesi yapılmasını kararlaştırdı. Sevk kararı gereğince F.D., oğluyla birlikte dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kapısını çaldı. Ana-oğuldan test için kan örnekleri alındı. Sabancı'nın ise kan vermek için kurumu gelip gelmediği anlaşılamadı.

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