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Eşme Köyü'ne taşınmıştı! Terör tehlikesi sona eren Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge görüntülendi

2015 yılında bölgedeki DEAŞ tehdidi sonrası Şah Fırat operasyonuyla Eşme Köyü'ne taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge A Haber ekranlarında görüntülendi. Bölgede çatışmanın izleri dururken, SMO tarafından terörden arındırıldığı kaydedildi. İşte bölgeden çok özel görüntüler…

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 22:02
Eşme Köyü’ne taşınmıştı! Terör tehlikesi sona eren Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölge görüntülendi

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2015 yılında Suriye'nin Eşme Köyü'ne taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge, A Haber ekranlarında yayınlanan özel görüntülerle tekrar gündeme geldi.

Süleyman Şah Türbesi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Süleyman Şah Türbesi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ŞAH FIRAT OPERASYONUYLA TAŞIMIŞTI
DEAŞ tehdidi nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu'nun ardından türbe, güvenlik nedeniyle Türkiye'nin denetiminde olan Eşme Köyü'ne taşınmıştı.

A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)

Bölgedeki son durum, A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Senat Destanoğlu tarafından detaylı şekilde paylaşıldı. Görüntülerde, çatışmaların izlerinin hala durduğu ve bölgede keskin nişancıların bulunduğu kaydedildi.

Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölge A Haber kamerasında | VİDEO

A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)

A Haber muhabiri Barış Türel: Terör örgütü PKK/YPG'yi bu noktada temizledi Suriye Milli Ordu'su. PKK/YPG'ye ait bir tank burada. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu noktada köprünün ilerisi ilk kez A Haber farkıyla ekranlara getiriyoruz.

A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)

2015 yılında Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırına yakın bir yere taşınmıştı. Fırat'ın batısındaki kontrolün sağlanmasıyla eski yerine dönmesinin yolu açıldı. 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucunda vardığı anlaşmayla Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 kilometre uzaklıktaki Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyündeki yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni yerine taşınmıştı.

2015'te de bölge DEAŞ tehdidi altına girince türbe Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırı yakınındaki eşme köyüne taşındı. Türbede Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ile 2 askerinin naaşı bulunuyor.

MSBden Suriye açıklaması: Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?MSBden Suriye açıklaması: Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?

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