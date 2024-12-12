Eşme Köyü’ne taşınmıştı! Terör tehlikesi sona eren Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölge görüntülendi

A Haber muhabiri Barış Türel: Terör örgütü PKK/YPG'yi bu noktada temizledi Suriye Milli Ordu'su. PKK/YPG'ye ait bir tank burada. Süleyman Şah Türbesi 'nin bulunduğu noktada köprünün ilerisi ilk kez A Haber farkıyla ekranlara getiriyoruz.

A Haber Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi görüntüledi! (A Habe Ekran Görüntüsü)

2015 yılında Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırına yakın bir yere taşınmıştı. Fırat'ın batısındaki kontrolün sağlanmasıyla eski yerine dönmesinin yolu açıldı. 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucunda vardığı anlaşmayla Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 kilometre uzaklıktaki Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyündeki yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni yerine taşınmıştı.

2015'te de bölge DEAŞ tehdidi altına girince türbe Şah Fırat operasyonuyla Türkiye sınırı yakınındaki eşme köyüne taşındı. Türbede Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ile 2 askerinin naaşı bulunuyor.