Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Nagy'yi kütüphanenin girişinde samimi şekilde karşıladı.
Birlikte Millet Kütüphanesi'ne giren Emine Erdoğan ve Nagy'ye kütüphanedeki vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi (AA)
FATİH SULTAN MEHMET SERGİSİ'Nİ GEZDİLER
Erdoğan ve Nagy, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.
Macar Cumhurbaşkanı'nın eşi Nagy, Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul'un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü bölümleri hakkında bilgi aldı.
Nagy, sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığını dile getirdi.
Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi (AA)
Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy, sergi ziyaretinin ardından, Cihannüma Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Lider eşleri, daha sonra Macarca eserlerin bulunduğu Macar Kitaplığı bölümüne geçtiler.