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Başkan Erdoğan: "Suriye’de vicdan kazandı"

Başkan Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda konuşmasında, "Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik, tavrımızı ortaya koyduk" dedi. Öte yandan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Ankara'da bir araya geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Başkan Erdoğan: Suriye’de vicdan kazandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda önemli açıklamalar yaptı:


Ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiğimiz yerlerinde başında Suriye geliyor.
İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz ortadadır.
Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya devam ettik.
Suriye'de en vahşi zulümler işlenirken Batı'dan ses çıkmadı. Batı ülkeleri canilere kol kanat gerdi.
Dünyada insan haklarına riayet konusunda yaşanan gerilemenin sebebi riyakar politikalardır.
Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik.
Suriye'de vicdan kazandı, yüce gönüllülük kazandı. Baas jiminin sona ermesiyle birlikte huzur ve güvenlik kapıları açıldı.

AFRiKA'DAKi KRiZi ERDOĞAN BİTİRDİ

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, "Kırgınlıkları aşarak, iki ülke arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını attık" dedi. Kriz, Etiyopya'nın Somaliland ile Kızıldeniz'e erişim için mütabakat yapmasıyla çıktı. Somali, Somaliland'i kendi toprak parçası olarak görüyordu.


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