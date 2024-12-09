Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!

İŞTE UH-1 HELİKOPTERİNİN KARIŞTIĞI KAZALAR

Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.

O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002: Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda ikisi ağır altı askeri personel yaralandı.



16 Mart 2006: Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada beş asker hayatını kaybederken asker de yaralı kurtuldu.



10 Nisan 2006: Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel hayatını kaybetti.



10 Ocak 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu beş subay hayatını kaybetti.



26 Kasım 2018: İstanbul’da 26 Kasım 2018 tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.



11 Şubat 2019: İstanbul Sancaktepe'de bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.



5 Mart 2024: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri’ne ait UH-1H, Bademler Köyü yakınlarında mecburi iniş yaptı. Bir personel yaralandı.