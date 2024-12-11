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‘Enerciii’lerini kestiler! Polat çiftine TMSF'den kötü haber

16 yıl hapis istenen Polat çiftine TMSF’den kötü haber geldi. Dilan- Engin Polat çiftinin 27 şirketinin yönetimine iki yeni kayyum atandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
‘Enerciii’lerini kestiler! Polat çiftine TMSF’den kötü haber

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'Kara para aklamak', 'vergi kaçırmak' gibi suçlarla tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun serbest kalması büyük tepkilere neden olmuştu. Polat çiftine TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)'den kötü haber geldi. Dilan Polat, Engin Polat çiftine ait olan 27 şirkette iki yeni kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile birlikte Polat çifti ve yakınlarına ait olan Dilan şirketlerie kayyum atandı. Dilek Boza ile Ayşe Saygel, 9 Kasım 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan kararla, Polat çifti ve yakınlarına ait olan 27 şirketine temsile yetkili olarak seçildiler. TMSF tarafından temsile yetkili olarak seçilen Boza ve Saygel'in görev süreleri ise 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

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