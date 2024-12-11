PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başları ezilecek! Erdoğan: Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz

Başkan Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan. "Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz." Dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Başları ezilecek! Erdoğan: Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Suriye halkı geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı. 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur.
İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/ PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir.
Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde, akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.
Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyeliler'indir. Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz.
Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine izin vermeyeceğiz.

İSRAİL'E DUR DENILMELİ

Başkan Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: İsrail, bölgedeki sorunları daha da çetrefilli hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna bir dur denilmelidir. İsrail'in inatla gittiği yol, yol değildir. Bu durum Gazze olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Türkiye, Gazze'deki kan deryasının son bulması için elini değil tüm vücudunu koymaya hazırdır.

Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye'yi konuştu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, "Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Telefonundaki aramalar dikkat çekti
11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Suriye mesajı: Terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerle buluştu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
SON DAKİKA