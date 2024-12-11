Başları ezilecek! Erdoğan: Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz

Başkan Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Suriye halkı geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı. 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur.

İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/ PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir.

Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde, akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyeliler'indir. Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz.

Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine izin vermeyeceğiz.

İSRAİL'E DUR DENILMELİ

Başkan Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: İsrail, bölgedeki sorunları daha da çetrefilli hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna bir dur denilmelidir. İsrail'in inatla gittiği yol, yol değildir. Bu durum Gazze olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Türkiye, Gazze'deki kan deryasının son bulması için elini değil tüm vücudunu koymaya hazırdır.

Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye'yi konuştu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, "Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız" dedi.