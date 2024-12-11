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Acı veda! Isparta'da şehit düşen 6 kahraman asker memleketlerine uğurlandı

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerin cenazeleri, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Acı veda! Isparta’da şehit düşen 6 kahraman asker memleketlerine uğurlandı

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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman asker için Süleyman Demirel Havalimanı'nda tören yapıldı. Törende şehitlerin yakınları ve Ispartalı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Buradaki törenin ardından Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri'ye, Asb. Çvş. Hüseyin İpek Nevşehir'e, Teğmen Mustafa Dut Aydın'a, Teğmen Tunahan Dağlı Samsun'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu Rize'ye, Asb. Çvş. Taha Nergis Erzurum'a uğurlandı. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi.

BİR GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine yapılan sürpriz karşısında önce şaşıran Kalyoncu'nun çok mutlu olduğu anlar görüntülere yansıdı. Kalyoncu, Çayeli'nde defnedildi.

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