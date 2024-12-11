14 ay Adra Hapishanesi’nde esir kaldı! O genç kan donduran gerçekleri tek tek anlattı: Namaz kılınması dahi yasaktı

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)
"BERAAT KARARIM VERİLDİ FAKAT ESARETİM DEVAM ETTİ"
Makineye bağlandığımda çok değişik sorulara maruz kaldım. 'Evet' ya da 'Hayır' olarak cevap vermem isteniyordu. Sorular da "Kedi mi seviyorsun köpek mi? Suriye'de deniz var mı? Hiç ağaç gördün mü?" tarzında saçma sapan sorulardı. İnsanlara doğru cevap verecekleri sorular soruyorlardı ve nasıl tepki vereceklerini analiz ediyorlardı. Bu sorulara doğru cevap verdiğimi anladılar beraat verdiler ama esaretim devam etti. Tutuklu olanlar Türk, Lübnanlı, Iraklı, Filistinli ve terör gruplarında İŞİD'li, PKK'lı ve DEAŞ'lı birçok grupta yer alıyordu. Dışarda birbirlerine sıkıyorlar fakat içeride koyun koyuna yatıyorlardı.
Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)
YAŞAM STANDARTLARI NASILDI?
Biz 45 kişilik koğuşta 95 kişi kalıyorduk. Üst üste yatanlar vardı. Bir tane banyo vardı aynı zamanda tuvalet olarak kullanıyorduk. Kişi başına 2 kaşık yemek çıkıyordu.
Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)
İŞKENCE VEYA BASKI VAR MIYDI?
Konuşmak, gündüz yatmak, gece kalkmak kesinlikle yasaktı. Kapı veya pencere açıldığı zaman arkan dönük bir şekilde duvara koşmak zorundasın. Bunlar yapılmazsa dışarı çıkarıp dövüyorlardı. Konuştuğunu görür veya sesini duyarlarsa çavuşa soruyorlardı, çavuş dövülmemize izin vermezse kendisi dayak yiyordu o nedenle mecbur ismimi veriyordu. Falakaya yatırıyorlardı akşam.
Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)
"NAMAZ KILINMASI DAHİ YASAKTI"
İçeride namaz kılmak yasaktı. Namazı oturarak kılıyorduk, gelen olursa hemen bozuyorduk. Gören olursa dışarı çıkarıp dayak atıyorlardı.