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14 ay Adra Hapishanesi'nde esir kaldı! O genç kan donduran gerçekleri tek tek anlattı: Namaz kılınması dahi yasaktı

Suriye'deki hapishanelerde yaşanan insanlık dışı uygulamalar bir kez daha gözler önüne serildi. 14 ay esir tutulan Engin Arslan, A Haber’e verdiği özel röportajda, Adra Hapishanesi'nde aylarca ajan olarak suçlandığını söyleyen Arslan canlı yayında," Yalan makinesine bağladım doğru söylediğimi anladılar beraat ettim fakat cezaevinden çıkmama izin vermediler." ifadelerini kullandı. Hatta Arslan, cezaevinde namaz kılınmasının dahi yasak olduğunu anlattı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 00:52 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 00:52
14 ay Adra Hapishanesi’nde esir kaldı! O genç kan donduran gerçekleri tek tek anlattı: Namaz kılınması dahi yasaktı

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Gün geçtikte Suriye'deki hapishanelerde yaşanan kan dondurucu gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Arslan, Suriye'de Esad rejimi tarafından tutuklanarak aylarca Adra Hapishanesi'nde hapsedildi.

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaşadığı zorlukları anlatan Arslan, "Ajanlıkla suçlandım ve yalan makinesine bağlandım. Gerçekleri söylediğim anlaşıldı ve beraat ettim. Ancak cezaevinden çıkmama izin verilmedi" dedi.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

İşte Esad'ın cezaevinde esir tutulan Engin Arslan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ben Gazze'de kardeşlerimize yardıma gitmek için Manisa Saruhanlı'dan yola çıktım. Antakya Yayla Dağı üzerinden gittim. Orada fırıncı biri tarafından ihbar edildim ve ajan sandılar beni. 9 gün hücrede kaldım. Daha sonra Şam'da Adra Cezaevi'ne götürüldüm.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

"YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDIM"
İfadelerimde hep ajan gözüyle baktılar. Yalan makinesine bağlandım ve doğru söylediğimi anladıklarında mahkeme çıkarıldım. 4'üncü ayda beraat ettim fakat ona rağmen serbest bırakmadılar beni. Sednaya kadar kötü bir cezaevinde değildim fakat suçuna göre çoğu kişiye işkencede bulundular. Suçlu olanlara elektrik verdiler, ağzı burnu, parmaklar kırılanlar oldu.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

"BERAAT KARARIM VERİLDİ FAKAT ESARETİM DEVAM ETTİ"
Makineye bağlandığımda çok değişik sorulara maruz kaldım. 'Evet' ya da 'Hayır' olarak cevap vermem isteniyordu. Sorular da "Kedi mi seviyorsun köpek mi? Suriye'de deniz var mı? Hiç ağaç gördün mü?" tarzında saçma sapan sorulardı. İnsanlara doğru cevap verecekleri sorular soruyorlardı ve nasıl tepki vereceklerini analiz ediyorlardı. Bu sorulara doğru cevap verdiğimi anladılar beraat verdiler ama esaretim devam etti. Tutuklu olanlar Türk, Lübnanlı, Iraklı, Filistinli ve terör gruplarında İŞİD'li, PKK'lı ve DEAŞ'lı birçok grupta yer alıyordu. Dışarda birbirlerine sıkıyorlar fakat içeride koyun koyuna yatıyorlardı.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

YAŞAM STANDARTLARI NASILDI?
Biz 45 kişilik koğuşta 95 kişi kalıyorduk. Üst üste yatanlar vardı. Bir tane banyo vardı aynı zamanda tuvalet olarak kullanıyorduk. Kişi başına 2 kaşık yemek çıkıyordu.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

İŞKENCE VEYA BASKI VAR MIYDI?
Konuşmak, gündüz yatmak, gece kalkmak kesinlikle yasaktı. Kapı veya pencere açıldığı zaman arkan dönük bir şekilde duvara koşmak zorundasın. Bunlar yapılmazsa dışarı çıkarıp dövüyorlardı. Konuştuğunu görür veya sesini duyarlarsa çavuşa soruyorlardı, çavuş dövülmemize izin vermezse kendisi dayak yiyordu o nedenle mecbur ismimi veriyordu. Falakaya yatırıyorlardı akşam.

Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)Suriye'deki Adra Hapishanesi'nde esir tutulan Türk gençten kan donduran itiraflar. (A Haber Ekran Görüntüsü)

"NAMAZ KILINMASI DAHİ YASAKTI"
İçeride namaz kılmak yasaktı. Namazı oturarak kılıyorduk, gelen olursa hemen bozuyorduk. Gören olursa dışarı çıkarıp dayak atıyorlardı.

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