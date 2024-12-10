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Yürek yakan kaza! Askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

Isparta’da eğitim uçuşundaki iki helikopter havada çarpıştı. Kazada helikopterlerden biri kaza kırıma uğradı. Okul komutanı ve beraberindeki 5 asker şehit oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Yürek yakan kaza! Askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

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Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter ile eğitim uçuşundaki diğer helikopterin pervaneleri çarpıştı. Temas sonrası okul komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de içinde bulunduğu helikopter irtifasını koruyamayarak düşerken, diğer helikopter 400 metre ileriye güvenli iniş yapmayı başardı.

Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki Baydilli ile birlikte üç teğmen ile iki başçavuş kurtulamadı. Bu helikopterdeki 2 personel ise Kara Havacılık Okulu'nun revirindeki kontrolün ardından Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin yüreğini yakan kaza ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 6 personelimiz şehit olmuştur. Üzücü kaza ile ilgili başsağlığı mesajları yayınlandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Şehit düşen 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şehitlerimize rahmet, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum.

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