Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Havayolu (AA)



BAKAN URALOĞLU DETAYLARI AÇIKLADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş iptalinin yanı sıra rötar durumunda da yolculara tazminat ödeneceğini belirterek, "Değişiklikle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, yönetmelik değişikliğiyle getirilen uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcılarının istasyon amiri olabileceklerini ifade eden Uraloğlu, lise ve dengi okul mezunlarının da araç muayene istasyonlarında teknisyen olabileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA) Uraloğlu, bunun için sınav yapılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Araç muayene istasyonlarında görevli muayene teknisyeni sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde, lise ve dengi okul mezunlarının da 6 haftalık saha eğitiminden sonra, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı, idari hükümler, genel bilgisayar kullanımı konularında iki haftalık teorik eğitim almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilmelerine imkan sağlandı." İÇ HAT UÇUŞLARINDA TAZMİNAT TUTARI 100 AVRO



Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte (SHY-Yolcu) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"ine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İstanbul Havalimanı (AA) Daha önce uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödendiğini anımsatan Uraloğlu, uçuşların gecikmesi halinde ise bu uygulamanın bulunmadığını söyledi. Uraloğlu, "Türk hava yolu şirketleri, Avrupa Birliği (AB) Yolcu Hakları Tüzüğü kapsamında AB çıkışlı ya da AB varışlı uçuşlarda yabancı yolculara tazminat öderken aynı durumda Türk vatandaşlarına bu ödemeyi yapmıyordu. Yeni düzenlemeyle bu farklılık ortadan kaldırılmış ve uluslararası standartlara uyum sağlanmıştır. Değişiklikle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi." diye konuştu. Yolculara verilecek tazminatların da belirlendiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "İç hat uçuşlarındaki 3 saat ve üzeri rötarlar için 100 avro tazminat verilecek. Dış hat uçuşlarında ise 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 avro, 1500 ila 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 avro tazminat ödenecek. Tazminat alacaklarının Türk lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak. Değişiklikle yolcu haklarının güçlendirilmesi, hava yolu şirketlerinin operasyonel planlamalarını iyileştirmesi ve uzun süreli gecikmelerin önlenmesi hedeflendi. Söz konusu düzenlemeyi, hava yolu işletmelerinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla operasyonların daha az yoğun olduğu kış döneminde hayata geçirdik. Yaz döneminde olumlu etkilerinin görülmesi bekliyoruz."