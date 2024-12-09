Başkan Erdoğan imzasıyla 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek

26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete 'de yayımlandı.

10 Aralık 2024 Salı gününe ait Resmi Gazete kararına göre, Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek (AA)

Buna göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.