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Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusunda Arap aşiretlerinin kontrolüne geçen Deyrizor il merkezine saldırdı. Sivilleri hedef alan saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.Deyrizor'un stratejik önemi nedeniyle örgütün hedefinde olduğu belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde teröristlerin cami minaresinden sivillere ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırı, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:28
Terör örgütü PKK/YPG’nin Deyrizor’a saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor il merkezini yeniden ele geçirmek için saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef aldı. Saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalar sonrasında rejim güçlerinin kontrolünü devrettiği Deyrizor'dan Arap aşiretler tarafından çıkarılan örgüt üyeleri, kent merkezine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, örgüt mensuplarının bir cami minaresinden sivillere ateş açtığı ve olayın ardından sokaklarda yaralı sivillerin kanlar içinde olduğu görüldü.

DEYRİZOR'UN ÖNEMİ

Esed rejiminin çöküşünün ardından, rejim karşıtı gruplar ve Deyrizorlu aşiretler, PKK/YPG'yi Deyrizor il merkezi ile Irak sınırındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden çıkardı. Ancak bölgedeki güç mücadelesi devam ediyor.

Deyrizor'dan başlayıp Elbukemal'e kadar uzanan stratejik bölgede, İran destekli grupların yoğun bir varlık gösterdiği biliniyor. Bu gruplar, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal hattını kullanarak ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyrizor topraklarının büyük bölümü ise ABD destekli PKK/YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Buna karşın, kent merkezi ve kırsal alanlarda İran destekli unsurlar ve Esed rejiminin kalıntıları etkisini sürdürüyor. Bu durum, bölgeyi çatışmaların odağı haline getiriyor.

PKK/YPG Deyrizor'da 10 kişiyi katletti (Ekran görüntüsü)PKK/YPG Deyrizor'da 10 kişiyi katletti (Ekran görüntüsü)

MUHALİFLER SAHADA İLERLİYOR

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında şiddetlenen çatışmalar, kısa sürede rejimin kontrolünü yitirmesiyle sonuçlandı. 30 Kasım - 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi stratejik illerde üstünlük kuran muhalif gruplar, 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başladı. Halkın desteğiyle ilerleyen gruplar karşısında rejim çöktü, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Esed ise başkentten kaçtı.

Aynı dönemde Suriye Milli Ordusu, "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında önemli başarılar elde etti. Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran birlikler, ardından Münbiç'i de ele geçirerek Fırat Nehri'nin batısındaki terör varlığını sona erdirdi. Bu gelişmeler, bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladı.

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