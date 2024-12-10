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A Haber Esad'ın Lazkiye'deki radar üssüne girdi

A Haber'in deneyimli muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Esad rejiminin Lazkiye'deki karargahını görüntüledi. Lazkiye'nin stratejik bir noktasında, devrik Esad rejimine ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeden yayın yapan Uğur, "İsrail son günlerde özellikle de rejimin yıkılması ile birlikte bu noktaları bir bir vurmaya devam ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:06
A Haber Esad’ın Lazkiye’deki radar üssüne girdi

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A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Esad rejimine ait Lazkiye'deki stratejik bir karargahtan çarpıcı detaylar aktardı. Uğur'un verdiği bilgilere göre, rejime ait hava savunma sistemleri ve mühimmat depolarının bulunduğu alan, İsrail tarafından hedef alınarak bombalandı.

A Haber Esad'ın Lazkiye'deki radar üssüne girdi

A Haber Muhabiri Uğur, bölgede çok sayıda askeri araç bulunduğunu ve bu araçların büyük bir kısmının kamufle edilerek gizlenmeye çalışıldığını belirtti. Ancak saldırılar sonucunda araçların ve savunma sistemlerinin büyük ölçüde hasar gördüğü ifade edildi. Görüntülerde, bir bomba isabeti sonrası oluşan geniş bir çukur ve kullanılamaz hale gelmiş radar parçaları dikkat çekti.

A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)

Uğur, bölgede hala kullanılamayan mühimmat ve savunma ekipmanlarının bulunduğunu vurguladı. İsrail'in son günlerde rejime ait stratejik noktaları düzenli olarak vurduğunu ve bu saldırıların devam ettiğini belirten Uğur, mühimmat depoları ve sığınakların büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)

"ASKERLER KAÇTI İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRDÜRÜYOR"

Alanda bulunan rejim askerlerinin saldırılar sırasında bölgeyi hızla terk ettiğini ifade eden A Haber muhabiri Uğur, İsrail'in saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Ayrıca bölgede sığınaklar, kamufle edilmiş askeri araçlar ve kullanılmaz hale gelmiş füze sistemlerinin bulunduğu görüldü.

A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)A Haber Lazkiye'de (Ekran görüntüsü)

A Haber muhabiri Uğur, temizliği tamamlanmamış bu tehlikeli bölgede güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna da dikkat çekerek, "o yüzden bastığımız yerlere de dikkat etmeye çalışıyoruz. Buradaki araçların çoğu kullanılamaz durumda ama yine de insanları korkutmak amacıyla burada yer alıyor. Burada da bir füze gözüküyor altındada bir bataryası bulunuyor ama şu anda tabii ki bu şekliyle kullanılabilecek durumda değil." dedi.

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